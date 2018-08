Apelowali o weto prezydenta. Teraz Andrzej Duda zaprasza ich do Pałacu Prezydenckiego

Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli Kukiz'15, PSL, Partii Razem, Prawicy Rzeczypospolitej oraz Klubu Jagiellońskiego. Wcześniej apelowali do prezydenta o zablokowanie ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do PE.

W czwartek na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" ukazał się wywiad z Andrzejem Dudą. Prezydent był pytany o to, czy przychyli się do apelu Kukiza'15, PSL, Partii Razem i Klubu Jagiellońskiego, które domagają się zawetowania ustawy ws. zmian w odrynacji wyborczej do PE.