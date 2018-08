Andrzej Duda o zmianie ordynacji do europarlamentu. "Mocno skłaniam się do weta"

- Prezydent powinien stać na straży reguł, które czynią demokrację czymś realnym - tak prezydent Duda ocenia planowane zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Nie ukrywa, że "mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji". Wirtualna Polska już w poniedziałek informowała o ewentualnym wecie prezydenta.

W czwartek na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" ma ukazać się wywiad z Andrzejem Dudą . Prezydent był pytany o to, czy przychyli się do apelu Kukiza'15 , PSL , Partii Razem i Klubu Jagiellońskiego, które domagają się zawetowania ustawy ws. zmian w odrynacji wyborczej do PE .

- I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do parlamentu europejskiego. Wszyscy przyznają, że realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11, 12 procent. To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Jakaś część polskiego społeczeństwa będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w europarlamencie. Kwestionuję to z demokratycznych pozycji, próg pięcioprocentowy to rozsądne rozwiązanie - tłumaczy prezydent Duda.