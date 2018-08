Weto prezydenckie ciąży nad PiS. Andrzej Duda może znów postawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu

W trzy lata od zaprzysiężenia na prezydenta Andrzej Duda ma dylemat: wypełnić wolę prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy znów postawić się partii-matce. Głowa państwa może zawetować kolejną kluczową dla PiS ustawę.

Chodzi o przeforsowaną na ostatnim posiedzeniu Sejmu przez PiS nową ordynację wyborczą, która ma obowiązywać od najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego . Cel? Oczywisty: zwiększyć szanse obozu władzy w wiosennej elekcji. I sprawić, żeby mniejsze formacje w eurowyborach nie istniały. Nowa ordynacja umacnia PO-PiS i betonuje scenę polityczną, pozostałym graczom nie dając szans.

Dlatego kilka dni temu stało się coś bezprecedensowego: kompletnie różne środowiska - od prawa i lewa - zwróciły się z apelem do Andrzeja Dudy, by zawetował "klepnięte" przez PiS zmiany w ordynacji. Inicjatorem akcji jest Klub Jagielloński, który potrafił do wspólnego działania zmobilizować i PSL, i Kukiz'15, i Partię Razem, i Prawicę RP.