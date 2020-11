Piotr Zgorzelski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Ministerstwo Zdrowia przekazało w środę nowe dane na temat pandemii koronawirusa w Polsce. Odnotowano ponad 24,6 tys. nowych zakażeń, a 373 osoby zmarły. To najwyższe liczby w raportach MZ od początku pandemii.

Rząd zabrał też zdanie co do wprowadzenia w Polsce całkowitego lockdownu i wyznaczył jasne kryteria po spełnieniu których wprowadzona zostanie ogólnonarodowa kwarantanna.

Burza wokół Przemysława Czarnka

Oddolne ruchy nauczycielskie oficjalnie dołączyły do Strajku Kobiet. Swoje postulaty środowisko nauczycieli ogłosiło w środę rano. Ich najważniejsze postulaty to natychmiastowa dymisja ministra edukacji Przemysława Czarnka, wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej opartej na standardach WHO, wprowadzenie edukacji klimatycznej, wdrożenie w szkołach działań antydyskryminacyjnych oraz zaprzestanie nauczania religii w szkołach publicznych i opłacania nauczania religii z budżetu państwa.