Ostatnie takie ferie. W przyszłym roku czekają nas zmiany

Ostatnia część uczniów rozpocznie ferie najpóźniej, bo 16 lutego, i będzie je miała do 1 marca 2026 roku . Do tej grupy należą województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie oraz śląskie.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2024/2025, harmonogram ferii w kilku województwach uległ zmianie . Na przykład województwo kujawsko-pomorskie, które w tym roku szkolnym ma ferie w terminie od 20 stycznia do 2 lutego, w kolejnym roku szkolnym będzie miało przerwę od 2 lutego do 15 lutego. Podobne przesunięcia dotyczą również innych województw.

W poprzednich latach, w okresie ferii mazowieckich i śląskich, miejscowości podhalańskie były przepełnione, co prowadziło do wzrostu cen zakwaterowania i długich kolejek do wyciągów. Nowy podział ma to zmienić, rozkładając ruch turystyczny bardziej równomiernie.