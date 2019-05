Patryk Jaki weźmie się za Sok z Buraka. "To nielegalne finansowanie"

Świeżo upieczony europoseł PiS Patryk Jaki zapowiada działania ws. zmiany regulacji dotyczących mediów społecznościowych. Wiceminister sprawiedliwości twierdzi, że środowiska związane z opozycją finansują działanie antyrządowych fanpejdży na Facebooku.

- To jest nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Prokuratura się za to naprawdę weźmie. Jak też sobie obiecałem, że teraz po kampanii naprawdę weźmiemy się za takie rzeczy jak Sok z Buraka - powiedział Jaki w rozmowie z Magdaleną Ogórek na antenie TVP Info. - To jest instytucjonalnie akceptowane, mimo że ludzie, którzy za to odpowiadają, wiedzą, że to haniebne łamanie prawa. Dlatego teraz to się skończy. Ja chwilę odpocznę i się naprawdę tym zajmę - zapewnił.