"Kłamie ludzi rano i wieczorem". Patryk Jaki uderza w PO

Wiceminister sprawiedliwości domagał się wyjaśnienia od Marcina Kierwińskiego, co jego kolega miał na myśli, mówiąc o zajęciu się związkami partnerskimi po wyborach. Chodzi o słowa Rafała Grupińskiego w sprawie związków partnerskich.

- My musimy każdy głos odebrać... Stąd nie eksponujemy tego dziś za bardzo - mówił Grupiński. - Może to mówił Rafał (Trzaskowski - przyp. red.) w Warszawie, ale my już tego nie możemy w Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem - powiedział polityk rozmówcy, który okazał się dziennikarzem TVP.