"Panuje niepokój". Trump namieszał w europejskiej polityce

"Granice nie mogą być przesuwane siłą. Zasada ta dotyczy każdego kraju, czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie. W rozmowach z naszymi europejskimi partnerami panuje niepokój w związku z ostatnimi oświadczeniami ze strony USA. Jest jasne: musimy stać razem " - podkreślił Scholz.

To pokłosie słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że chciałby, aby Grenlandia stała się własnością Stanów Zjednoczonych. Zagroził, że w przypadku odmowy, na Danię nałożone mogą zostać "bardzo wysokie cła".

"Oni i wolny świat potrzebują bezpieczeństwa, ochrony, siły i pokoju. To umowa, która jest koniecznością. MAGA. Make Greenland Great Again" - napisał Trump, nawiązując do swojej wcześniejszej propozycji zakupu Grenlandii od Danii.