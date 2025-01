Padła propozycja. Niespodziewany ruch ws. Trumpa

- Trump udowodnił, że jest jedyną postacią w historii nowożytnej zdolną odwrócić upadek naszego narodu i przywrócić Ameryce wielkość - oświadczył Ogles. - My, jako ustawodawcy i jako stany, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby go wesprzeć - dodał deputowany ze stanu Tennessee, cytowany przez portal CNBC.

Ogles przedstawił rezolucję w czwartek, trzy dni po zaprzysiężeniu Trumpa na drugą, niekolejną kadencję. W historii USA tylko jeden prezydent zdobył drugą kadencję po przerwie. Dwa miesiące wcześniej Dan Goldman, demokrata z Nowego Jorku, zaproponował rezolucję, która miała ponownie potwierdzić 22 poprawkę do konstytucji, ograniczającą liczbę prezydenckich kadencji do dwóch. Goldman chciał, by zakaz sprawowania urzędu powyżej dwóch kadencji odnosił się również do przypadków z przerwą między kadencjami.