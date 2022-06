Ostrzegają klubowiczów. Tajemnicza plaga przetacza się przez stolice Europy

Radzą także, by w przypadku podobnej przygody w klubie od razu zgłosić się do szpitala i poprosić o wykonanie testu na wykrycie narkotyków, szczególnie GHB, fentanylu i skolopaminy. Niektóre substancje mogą być wykryte jedynie do 12 godzin po podaniu, dlatego też w przypadku podobnych zdarzeń w klubach we Francji i Wielkiej Brytanii długo nie można było orzec, co znaczą te nakłucia, po których samopoczucie ofiar gwałtownie się pogarszało. Nadal nie ma doniesień, by takie ataki w zatłoczonych miejscach imprez były wstępem do innych przestępstw - kradzieży, uprowadzeń, seksualnych napaści.