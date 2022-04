Odkryli ślady tajemniczych ukłuć. We Francji rośnie psychoza

Dwaj młodzi mężczyźni zgłosili się na policję w Périgueux we francuskim regionie Dordogne po minionym weekendzie. Kolejne osoby z takim problemem to uczestnicy festiwalu muzyki elektronicznej Printemps de Bourges. We Francji nie ustaje plaga ataków na bywalców nocnych klubów, dyskotek i uczestników koncertów, których ktoś podstępnie kłuje, podając im tajemniczą substancję.