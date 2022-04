Klub Szatana nie przejdzie. Satanistyczna świątynia chce pozwać szkołę w Pensylwanii

Rada szkolna w okręgu szkolnym hrabstwa North York zagłosowała 8:1 przeciwko propozycji jednej z matek, by w placówce założyć Klub Szatana. Rodziców nie przekonały argumenty pomysłodawczyni, by dać dzieciom niereligijną alternatywę, stojącą w opozycji do licznych klubów chrześcijańskich.