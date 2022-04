Nieoczekiwany finał wesela. Panna młoda trafiła za kraty prosto z imprezy

Mężczyzna zadzwonił na policję i powiadomił funkcjonariuszy, że czuje się, "jakby zażył narkotyki". Działo się to w trakcie imprezy, do której doszło w lutym na Florydzie, w miejscowości Longwood koło Orlando. Okazało się, że dodatek z marihuany, którym wzbogacono potrawy weselne, takie jak na przykład ciasteczka, brownie, lasagne, a nawet do wina, jakim wznoszono toasty za zdrowie młodej pary, przyniósł nieoczekiwany skutek.