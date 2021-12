Malta pierwsza w Europie legalizuje marihuanę

Owen Bonnici, maltański minister do spraw badań naukowych, innowacji i koordynacji strategii postcovidowej powiedział, że jego rząd nie chce zachęcać do rekreacyjnego stosowania narkotyków. Podkreślił jednak, że nie ma dowodów na to, że stosowanie marihuany powoduje uzależnienie powodujące następnie sięganie po twardsze narkotyki.