Przerażenie we Francji. Tajemnicze ukłucia w nocnych klubach

Ofiary napaści to cztery kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 22 lat. Zastrzyki, które podano im znienacka i wbrew ich woli, spowodowały dyskomfort. Do zdarzeń doszło w klubach nocnych Le Marquee i Le Lamartine, a także podczas koncertu w hali sportowej w Grenoble 15 i 17 kwietnia.