Zdumiewający trend w zamkniętym Szanghaju. Afrykanie na tym zarabiają

Jak donosi "South China Morning Post", popularne wśród mieszkańców Szanghaju stało się zlecanie i opłacanie nagrań, do których wynajmowani są aktorzy-amatorzy, najlepiej z Afryki. Aktorzy tańczą i przekazują w chińskim języku słowa wsparcia i nadziei, że zły czas pandemii wkrótce minie i życie wróci do normy. Kierują je do konkretnych osób lub mieszkańców wskazanych kwartałów miasta.