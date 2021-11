Oskarżyli wikarego o wykorzystanie dzieci. Proboszcz: oni nie są chrześcijanami

Sprawę, która swój początek ma w roku 2017, opisała "Gazeta Wyborcza". Już wtedy ks. Mateusz U. w trybie pilnym został przeniesiony do domu księży emerytów, choć mowa o młodym wikariuszu z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku. Duchowny zmienił parafię, po tym jak pojawiły się skargi, co do jego zachowania względem dwóch ministrantów.