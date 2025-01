Ograniczenie 800 plus dla Ukraińców? Polacy są zgodni

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wykazał, że 88 proc. respondentów popiera uzależnienie wypłaty 800 plus dla Ukraińców od ich zatrudnienia i płacenia podatków w Polsce. Wśród nich 44,4 proc. ocenia pomysł "zdecydowanie dobrze", a 43,6 proc. "raczej dobrze". Tylko 3,2 proc. badanych ocenia go "raczej źle" lub "zdecydowanie źle", a 5,6 proc. nie ma zdania.

Pomysł ograniczeń został przyjęty z entuzjazmem niezależnie od podziałów politycznych. Popiera go aż 88 proc. wyborców obozu rządzącego i 92 proc. wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) .

Propozycja wypłaty świadczenia 800 plus tylko dla obywateli Ukrainy, którzy pracują i płacą podatki w Polsce, zyskała szerokie poparcie. Pomysł ten przedstawił Rafał Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta podkreślił, że jest to naturalne i zdroworozsądkowe rozwiązanie. - Dla mnie to jest dosyć naturalne, zdroworozsądkowe. O tym też mówią mi Polacy na ulicach - mówił Trzaskowski.