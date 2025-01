Ograniczą 800+ dla Ukraińców? Tusk: propozycja zostanie pilnie rozpatrzona

- Nie możemy popełnić błędów Niemiec czy Szwecji, do których opłacało się przyjechać tylko po świadczenia socjalne - mówił Trzaskowski.

Propozycja wywołała pewną konsternację w koalicji rządzącej . O ile popiera ją Koalicja Obywatelska i PSL, to krytycznie wyrażają się o niej Polska 2050 oraz Lewica.

"Jeśli jest w Polsce, jakaś grupa, pewnie nieliczna, ukraińskich matek, których dzieci chodzą do szkoły, ale one same nie mogą pracować, na przykład dlatego że w rodzinie jest choroba, albo dlatego, że muszą się opiekować dużą gromadą - nie czyniłbym z ich biedy zakładnika żadnej kampanii wyborczej" - napisał na Facebooku marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.