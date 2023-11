Ochraniają Kaczyńskiego. "Raz zepchnęli z drogi nawet Błaszczaka"

- Kiedy ochroniarze Kaczyńskiego wchodzą do Pałacu Prezydenckiego czy do Kancelarii Premiera, to oni są najważniejsi. Żadne inne służby nie mają nic do powiedzenia. To oni je sobie ustawiają jak im wygodnie - twierdzi informator portalu - były funkcjonariuszem służb, który był zatrudniony przez GROM Group do zabezpieczeń.