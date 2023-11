Kaczyński jak inni posłowie. Może pożegnać się z prywatną ochroną w Sejmie

Pracownicy właśnie tej firmy od kilkunastu lat bezpośrednio ochraniają Jarosława Kaczyńskiego. Jeżdżą z nim nie tylko do Sejmu, ale również do Kancelarii Premiera, do biura partii przy ul. Nowogrodzkiej, na spotkania z wyborcami, do kościoła, a nawet na zakupy. Według informacji WP w Kancelarii Premiera mają swoją przestrzeń w bliskim sąsiedztwie gabinetu wicepremiera.