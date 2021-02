Nowy Tomyśl. Ratowali się przed ogniem skacząc z okna. Jedna osoba nie żyje

- Te osoby mają już zapewnione doraźnie lokale do czasu przygotowania dla nich mieszkań zastępczych. To są rodziny trzyosobowe, dwuosobowe i osoby mieszkające samotnie. Na pewno nikt z poszkodowanych nie zostanie bez pomocy - zapewnił.

Pożar w Nowym Tomyślu. "Wyszli z mieszkań tak, jak stali"

Budynek w którym wybuchł pożar najprawdopodobniej nie będzie się nadawał do zamieszkania. We wtorek ocenić to ma powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.