Nowy plan Petru. Wybory wiosną przyszłego roku

Według lidera partii "Teraz!” Ryszarda Petru, jeśli Senat nie przyjmie budżetu w styczniu, to prezydent Andrzej Duda może w 14 dni skrócić kadencję Sejmu i ogłosić termin wyborów. – Opozycja musi pójść w nich zjednoczona, ale jednocześnie różnorodna – napisał Petru.

Dlaczego polityk miałby sądzić, że Senat, w którym większość mają senatorowie PiS, nie przyjmie budżetu – tego nie wiemy. Kadencja Sejmu kończy się jesienią 2019 roku i na razie nic nie zapowiada, że miałaby być skrócona.

- Jeśli Senat nie przyjmie budżetu w styczniu, to PAD może w 14 dni skrócić kadencję Sejmu i ogłosić termin wyborów 45 dni od zarządzenia skrócenia kadencji.

To oznacza wybory w II poł. marca. Krytyczne dla Polski. Opozycja musi pójść do nich Zjednoczona ale jednocześnie różnorodna – napisał na Twitterze Petru.

Tuż po wyborach samorządowych, polityk również namawiał do utworzenia wspólnej antypisowskiej koalicji. - Najlepszym z możliwych rozwiązań jest wspólne pójście do wyborów. Odsunięcie PiS od władzy powinno być naczelnym zadaniem wszystkich polityków opozycyjnych. (…) - pisał Petru w felietonie dla "Rzeczpospolitej”.

- Dlatego proponuję dziś zupełnie nową formułę koalicyjną, którą obrazowo nazwałem "mozaikową". Mozaika jest zbiorem złożonym z bardzo różnych fragmentów, które złożone razem tworzą spójną całość. Wyborcy, jeżeli mają pójść do wyborów, to muszą mieć na liście wyborczej w swoim okręgu konkretną osobę której ufają. Bez tego w dniu wyborów nie zmobilizują się do pójścia do urn – uważał lider partii "Teraz!".

- Jestem przekonany, że możemy wskazać kandydatów, państwowców, którzy będą godnie reprezentować naszych obywateli. Z całą pewnością zaliczyłbym do nich Janusza Lewandowskiego, Roberta Biedronia, Andrzeja Olechowskiego, Leszka Millera, Waldemara Pawlaka. To nie jest ułożona przeze mnie lista, to tylko wskazanie wartości, które reprezentują – dodał Petru.

Według sondażu IPSOS dla OKO.press z 14 grudnia, nowa partia Ryszarda Petru "Teraz!” otrzymałaby 1 proc. poparcia.