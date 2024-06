Norweska minister podniosła bluzkę i pokazała biust

Zaskakujące zachowanie norweskiej minister

W pewnym momencie bowiem podciągnęła bluzkę i pokazała piersi, przy pełnym aplauzie publiczności. Jej zachowanie pozytywnie skomentował premier Jonas Gahr Støre. – To osoba pewna siebie, wolna i wspaniała, z dużym zaangażowaniem, obecna na wydarzeniach kulturalnych w całym kraju. Myślę, że to zupełnie w porządku - powiedział. Dodał, że była to zabawa.