Niepokojące doniesienia matek. W szpitalu w Katowicach fotele od WOŚP na korytarzach

Matki chorych dzieci alarmują. Fotele, które WOŚP przekazała Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, stoją na korytarzach. A miały służyć rodzicom, którzy czuwają przy łóżkach swoich dzieci. - Właśnie dla tego celu nasz kochany Jurek je przekazał - podkreśla jedna z matek.

Jedna z matek, która przebywa ze swoim dzieckiem w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, zwróciła się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z niepokojącą informacją. Opisała ją też w korespondencji do portalu muremzaowsiakiem.pl, a na dowód dołączyła zdjęcia.

"Jak raz odpuści, to każdy będzie brał"

Opisała też sytuację z 2018 roku. Wtedy inna kobieta trafiła z dzieckiem na oddział gastrologii który zawsze jest przepełniony, w godzinach wieczornych. - Nie było już na stanie leżanek. Więc miała do wyboru, albo spać na krześle, albo na podłodze, albo wziąć ukradkiem czerwony fotel, co też uczyniła. Rano została w bardzo niegrzeczny sposób upomniana przez pielęgniarkę oddziałową, która powiedziała, uwaga, że to nie jej wymysł, tylko dyrekcji szpitala i że jak raz odpuści, to każdy będzie brał te fotele - opowiedziała.