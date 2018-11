Niepełnosprawne chciały pójść na koncert Modern Talking. Nie mogły kupić biletów

- To jest absurd, jest kilka instytucji, a żadna nie jest w stanie umożliwić nam zakupu biletów - mówi WP pani Ela. Razem z panią Kasią chciały wrócić do czasów młodości i wybrać się na koncert Modern Talking. Przez miesiąc próbowały kupić bilety. Niestety - bezskutecznie.

- Pierwszego maila wysłałam do firmy eventim, to było 22 października. Poprosiłam o informację, gdzie mogę sfinalizować zakup dwóch biletów dla osób poruszających się na wózkach i dwóch biletów dla osób towarzyszących. W odpowiedzi dostałam informację, by kontaktować się z organizatorem koncertu, firmą Makrokoncert - mówi nam pani Kasia.

Niepewne miejsca

Makrokoncert przekierował panie na portal ebilet.pl.- Użerałam się z nimi przez miesiąc. Przez kilka tygodni nie dostałam w ogóle odpowiedzi, później kazano mi czekać. Ostatecznie pani tam pracująca zaproponowała nam bilety w ostatnim rzędzie sektorów W lub D znajdujących się na tyłach Torwaru nie dając nam gwarancji, że cokolwiek będziemy widzieć i będziemy bezpieczni - mówi pani Kasia. - W mailu napisano "myślę, że te miejsca będą okej". To ta pani myśli, czy wie, że są przystosowane do wózków inwalidzkich? - dodaje pani Ela. Jej zdaniem zarówno organizator, jak i dystrybutor biletów nie byli pewni, które miejsca sprzedać.

Kobiety nie kupiły rekomendowanych biletów. - Obawiałyśmy się też tego, że ochrona stwierdzi, że to nie są odpowiednie miejsca dla nas i będą nam kazali stać np. przy drzwiach w przejściu - mówi pani Kasia. - Kiedy zadzwoniłam do Torwaru powiedziano mi, że strefy dla osób niepełnosprawnych nie są oznaczone literami. Dostałam informację, że sektory W i D nie są dla osób niepełnosprawnych - dodaje.

Za późno na kupno biletów

"Zaniedbanie widza"

- To co mogłam paniom pomóc, to zrobiłam - mówi Ewelina Kruczyńska z Makrokoncert. - Wiem, ze ebilet źle zrobił i zaniedbał widza w związku z tym, że bardzo długo te panie nie mogły zakupić biletu, bo nie było żadnego odzewu. Zgłosiłam to swoim przełożonym - podsumowała.