Niejasne powody dymisji Antoniego Macierewicza. "Zrezygnował, bo chciał robić po swojemu"

Jak to się stało, że Antoniego Macierewicza nie ma już w składzie Rady Ministrów? Wskazujący na prezydenta Andrzeja Dudę mogą nie mieć racji. Według posła PiS Jacka Żalka, górę wzięła "silna osobowość" byłego szefa MON. - Minister uznał, że nie spełni postawionych warunków, dlatego zrezygnował - powiedział.

W obronie odwołanego szefa MON stanęli też internauci. Powstała petycja , w której można głosować za jego przywróceniem. Nie można jednak wykluczyć, że ta inicjatywa to żart. Teraz pojawiają się głosy, że decyzję o dymisji Macierewicza podjął nie ktoś inny, ale on sam.

Takie kulisy zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej przedstawił w TOK FM poseł Jacek Żalek, wiceprzewodniczący klubu PiS . Jak podkreślił, Macierewicz "nie zgodził się na to, żeby w jego autorskim projekcie zarządzania MON dokonywać zmian". - O ile dobrze zweryfikowałem plotki, nie chciał się zgodzić, żeby te firmy zbrojeniowe, które podlegają ministerstwu, były traktowane jak wszystkie inne spółki i wyjęte z zarządu ministerstwa - mówił.

- Jest silną osobowością, chciał zrobić po swojemu - dodał. Odniósł się przy tym do sprawy obarczania winą za dymisję szefa MON Dudę. Jak powiedział, możliwe, że prezydent chciał zmienić styl kierownictwa resortu. - Ale to się nie odbyło na takiej zasadzie, że ktoś musi odejść. Zostały postawione pewne warunki i postulaty, których Antoni Macierewicz uznał, że nie spełni. Dlatego zrezygnował - tłumaczył Żalek.

Duda nie miał więc nic wspólnego z odwołaniem ministra? - Poważne traktowanie polityki polega na tym, że nie redukujemy procesów politycznych do piaskownicy. To proces ucierania, zmieniania stanowisk. Na pewno prezydent zgłaszał zastrzeżenia ws. pracy Macierewicza. Czy stawiał postulat albo - albo, tego nie jestem pewien. Nasza Konstytucja zakłada konflikt kompetencji między szefem MON i prezydentem. Te kompetencje nie zostały jasno podzielone - tłumaczył wiceprzewodniczący klubu PiS.

Żalek skomentował też dymisje szefów innych resortów. Jego zdaniem ci, którzy odeszli, to "osobiście bardzo ciepli, otwarci ludzie".

Bronił też ministra środowiska - Minister Szyszko ratował Puszczę Białowieską, nie dał się ekoterrorystom. To, co tam się dzieje, to jest skandal - stwierdził.