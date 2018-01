Rekonstrukcja rządu. Zaskakująca teoria prawicowej dziennikarki Doroty Kani

Jak do rekonstrukcji rządu odnoszą się prawicowe media? Dla redaktor naczelnej Telewizji Republika największym zaskoczeniem była dymisja szefa MON Antoniego Macierewicza. Innym może szokować jej diagnoza na temat tej zmiany. - Zwyciężyła kłamliwa narracja Tomasza Piątka, "Gazety Wyborczej" i TVN - oceniła.

- Największe zaskoczenie wśród najbardziej konserwatywnych wyborców wzbudziła dymisja Antoniego Macierewicza - przyznała w rozmowie z portalem niezalezna.pl Dorota Kania. Dlaczego szef MON pożegnał się ze stanowiskiem? Jak zaznaczyła dziennikarka, odpowiedzialni są za to Piątek, "Gazeta Wyborcza" oraz TVN, a właściwie ich"kłamliwa narracja". - Zwyciężyła - podkreśliła naczelna Telewizji Republika.

- Te środowiska domagały się dymisji Antoniego Macierewicza. Do dymisji byłego już szefa MON dążyli ludzie związani z WSI, którzy mają wciąż wiele do powiedzenia w życiu publicznym. Absolutnym skandalem jest, że część politycznych elit uwierzyła w tę narrację - tłumaczyła.

Przypomniała też, że "z nieoficjalnych informacji wiadomo, że dymisji Antoniego Macierewicza domagał się prezydenta Andrzej Duda". - Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w BBN, sprawę gen. Kraszewskiego, przywołuje to najgorsze skojarzenia - dodała.