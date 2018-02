Nie żyje Agnieszka Kotulanka

Zmarła gwiazda polskiego kina Agnieszka Kotulanka. Odeszła w wieku 61 lat. Informację w rozmowie z WP Gwiazdy potwierdził aktor, Tomasz Stockinger.

W 1981 roku związała się na dłużej z Teatrem Współczesnym w Warszawie, którego aktorką była aż do 1989 roku, kiedy to zadecydowała o wyjeździe do Kanady. Nie wyemigrowała jednak na długo – już dwa lata później dała ważny występ na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, którego sukces pośrednio przyczynił się do decyzji o powrocie do kraju.