NBP wypuszcza nowy banknot o nominale 19 zł. Jego cena 4-krotnie przekracza nominał

NBP rozpoczął 2 października emisję nowego banknotu kolekcjonerskiego. Jego nominał to 19 zł. Pojawienie się nowego banknotu ma związek z 100. rocznicą powstania Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jak wygląda banknot i gdzie można go kupić?

Nowy banknot emitowany przez Narodowy Bank Polski trafił do oficjalnej w środę 2 października. Banknot 19-złotowy upamiętnia 100 rocznicę powstania Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Kogo przedstawia nowy banknot? Na jego froncie znajduje się podobizna Ignacego Jana Paderewskiego. Premier RP, filantrop i pianista 25 stycznia 1919 roku powołał do życia Polską Giełdę Papierów Wartościowych. Nowy banknot zdobi również napis "niepodległa" oraz wizerunek Orła Białego.

Nowy banknot NBP. 19 zł za 80 zł

Nominał nowego banknotu emitowanego przez NBP to 19 zł i to produkty o tej wartości będziemy mogli kupić za niego w sklepie. Zakup nanknotu kolekcjonerskiego będzie się wiązać z nieco większym wydatkiem. Cena nowego nominału w dniu premiery wynosiła 80 zł. Można się spodziewać, że wartość kolekcjonerska banknotu będzie rosła w kolejnych latach.

NBP wyemituje ok. 55 tys. banknotów. Jego wymiary to 150 mm x 77 mm, zatem rozmiarem będzie przypominał banknot 500 zł. Za projekt kolekcjonerskiego banknotu odpowiada Justyna Kopecka.

NBP z nietypowym projektem

To nie pierwszy raz, kiedy NBP wypuszcza banknot kolekcjonerski. W ostatnich latach do obiegu trafiły banknoty upamiętniające m.in. 100. rocznicę odzyskania niepodległości, 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 1050. rocznica Chrztu Polski, czy też 600. rocznica urodzin Jana Długosza. Banknoty kolekcjonerskie pojawiają się co rok, a ich nominał dotychczas wynosił 20 zł. Pojawienie się banknotu o nominale 19 zł jest nowością.