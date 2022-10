NATO przygotowuje się do ćwiczeń nuklearnych. W tle groźby Putina [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 230. dzień rosyjskiej inwazji. NATO przygotowuje się do ćwiczeń nuklearnych - przekazał "Financial Times". W przyszłym tygodniu mają odbyć się coroczne ćwiczenia odstraszania nuklearnego. W tle regularnie pojawiają się groźby Putina dotyczące użycia broni atomowej. Szef NATO zapowiedział także, że NATO zwiększy ochronę infrastruktury krytycznej po sabotażu rurociągów Nord Stream. - Jakikolwiek atak na infrastrukturę krytyczną państw NATO napotka zjednoczoną i zdeterminowaną odpowiedź - wskazał Jens Stoltenberg i dodał, że zostanie dokonana ocena postępów we wzmacnianiu odstraszania i obrony NATO. Śledź na żywo relację Wirtualnej Polski.