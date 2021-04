Napad na stację paliw w Kostrzynie nad Odrą. Akcja policji

- O napadzie na stację paliw policjanci zostali poinformowani w wielkanocną niedzielę (4 kwietnia - przyp. red.) po godzinie 13. Do budynku weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich obezwładnił pracownicę, drugi zabrał około tysiąca złotych z kasy. Po zdarzeniu wsiedli do audi, w którym czekał na nich kierowca, i odjechali – relacjonuje Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Złodzieje poruszali się kradzionym autem

Zamieszanie wokół szczepienia Szymona Hołowni na COVID-19. Tak się tłumaczy

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. Funkcjonariusze kompletują materiał dowodowy, by można było im przedstawić zarzut rozboju, za co grozi do 12 lat więzienia.