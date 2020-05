Msza święta w telewizji. Gdzie obejrzeć?

Msza święta w telewizji. Gdzie transmisja?

Msze święte w internecie. Parafie organizują transmisje

Na przeciw oczekiwaniom wiernych wyszli też proboszczowie parafii. Wielu z nich zgodziło się na to, by przeprowadzać transmisje ze mszy świętych w internecie. Część z nich odbywa się na platformie YouTube, a linki dostępne są na stronach internetowych danych parafii czy na Facebooku. To wiernym ułatwia dostęp do niedzielnej mszy świętej w swojej parafii.