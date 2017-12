Mokro i wietrznie. Prognoza pogody na drugi dzień świąt

Niestety synoptycy nie mają dla nas dobrych wieści. Także w drugi dzień świąt będzie mokro i wietrznie. Jedynym pocieszeniem jest fakt, iż będzie ciepło, bowiem termometry pokażą nam od 5 aż do 10 stopni Celsjusza. Uwaga - w niektórych rejonach kraju może wiać silny wiatr.

Będzie ciepło. Spodziewane temperatury to od 5 stopni Celsjusza w Suwałkach aż do 10 stopni Celsjusza we Wrocławiu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który może w porywach osiągać prędkość nawet do 50-60 km/h. Jeszcze mocniej powieje na Wybrzeżu.