Michelle Obama czy Kamala Harris? Eksperci nie pozostawiają wątpliwości

- Nie ma czasu na rozważania, kto ma doświadczenie, a kogo uznawać za politycznego zawodowca. W sytuacji, gdy chodzi o tak ważną funkcję, o tak ważną decyzję, i to wtedy, gdy dochodzi do tak ostrej konfrontacji, gdy konfrontują się zupełnie różne wyobrażenia o Ameryce i świecie, to stawia się na kogoś, kto potrafi najmocniej walczyć. Na tym polega szansa Kamili Harris, bo o niej najwięcej wiadomo. Choć i tak wielu w Partii Demokratycznej może się zastanawiać, czy będzie odpowiednio silna, by stawić czoła Trumpowi - konkluduje Janusz Reiter.