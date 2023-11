Mastalerek po decyzji Dudy: reakcja opozycji jest rytualna

- Przecież gdyby Donald Tusk dostał w pierwszym kroku od prezydenta misję stworzenia rządu, to przecież oni byliby pod ścianą. On rozmawiałby z nimi z pozycji siły. Byłby już kandydatem na premiera, miałby tekę w ręku, przyszedłby do Lewicy, do Trzeciej Drogi. O ile łatwiej byłoby mu z nimi negocjować, jak mógłby ich przyprzeć do muru - ocenił szef gabinetu prezydenta.