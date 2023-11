Prezydent wchodzi do gry o przyszłość prawicy [OPINIA]

Wszyscy dość zgodnie podkreślają bowiem, że momentem zwrotnym na drodze do nowego rządu będzie właśnie skuteczne przejęcie przez opozycję władzy nad nowym Sejmem. Jeśli się ono 13 listopada jednoznacznie powiedzie, to misja premiera nominata Mateusza Morawieckiego stanie się, ocierającą się o pastisz, polityczną fikcją. A jej szybkie zakończenie - zapewne w solidnej posypce politycznego lukru i patosu - stanie się żywotnym interesem i obecnego premiera, i przechodzącego do opozycji PiS.