Kręte schody przed gabinetem premiera Tuska [OPINIA]

Gdzie zatem szukać oparcia dłuższego i trwalszego niż tylko wyborcza porażka rywali? Tu prostej odpowiedzi nie widać. Choć wydaje się, że sama już ucieczka od politycznej tromtadracji, z jakiej zapamiętamy rządy PiS po 2015 roku, ale też pewnej nonszalancji właściwej rządom PO przed 2015 rokiem, plus kontynuowanie tego, co w polityce PiS było sensowne - wszystko to może dać nowej koalicji szanse na w miarę sprawne przetrwanie, przynajmniej do wyborów prezydenckich w 2025 roku.