Zapaść demograficzna w Polsce. Katastrofalne dane GUS

"W końcu czerwca br. ludność Polski liczyła ok. 37.698 tys. osób, tj. o ok. 130 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Tempo ubytku rzeczywistego w I półroczu br. wyniosło minus 0,34 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 34 osoby (wobec 21 osób przed rokiem)" - podał GUS.