Prezydent zawetuje każdą ustawę nowego rządu? [OPINIA]

Wkrótce kolejne wybory

Czy duże jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza? Dość duże, ale wymaga on elementarnego zaufania i ogromnej precyzji w ustaleniach, by żadna ze stron się z nich nie wyłamała. I gotowości prezydenta w przeciwstawieniu się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ta ostatnia kwestia zależy od stanu PiS i samego Kaczyńskiego po wyborach, jego ogólnej kondycji, a także przewidywań prezydenta co do szans PiS w kolejnych wyborach.