Ziobro szermował statystykami. Ale sądy działają wolniej, nie szybciej

Po porównaniu danych rok do roku fundacja nie dostrzegła żadnej poprawy. Nadal na prawomocny wyrok w sprawie gospodarczej, która trafiła do sądu apelacyjnego, należy czekać średnio 39 miesięcy. Przy czym jest to wartość o dziewięć miesięcy (czyli 30 proc.) wyższa niż w roku 2016. Aż 44 proc. spraw gospodarczych, które trafiają do sądów apelacyjnych, czeka na prawomocne rozstrzygnięcie od chwili złożenia pozwu ponad trzy lata.