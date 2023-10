Zdjęcie Tuska i Putina na wystawie za 100 tys. zł od Morawieckiego. Teraz działacz PiS robi na niej kampanię

- Polski premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ogłaszając i realizując reset polityki z Rosją, walnie przyczynili się o odbudowy tego Imperium zła. Na wystawie cytuję ich kompromitujące wypowiedzi. To ich polityka dała mi możliwość wykorzystania wystawy w mojej kampanii wyborczej, bo nie chcę by powrócili do władzy. Dlaczego miałbym z takiej możliwości nie skorzystać? Mam do tego prawo, bo to jest moja wystawa, to moja autorska twórczość. I przy okazji kolejnych prezentacji mogę mówić co mi się podoba. Wystawa będzie prezentowana jeszcze długo po kampanii wyborczej, a pokazuję ją również w środowiskach polonijnych za granicą. Wystawę zadedykowałem obecnym i przyszłym politykom – ku przestrodze – dodaje w rozmowie z WP Borowski.