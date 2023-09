Dotacja od premiera. Bohater maili Dworczyka tworzy internetowy słownik

- A zdarzyło się może tak kiedyś za rządów Zjednoczonej Prawicy, że dla poszkodowanych zabrakło pieniędzy? Nie zdarzyło! Pan wymyśla jakieś projekcje. Proszę uznać, że premier polskiego rządu to mądry i rozważny człowiek. Jak pieniędzy by nie było, to by nie dał. Przydzielenie pieniędzy z rezerwy premiera, to sprawa uznania szefa rządu na dla tego projektu. Premier Mateusz Morawiecki podjął taką decyzję. A my robimy to najtaniej jak można – kwituje Borowski.