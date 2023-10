Zandberg, Petru, Giertych i Sterczewski, czyli egzotyczna koalicja anty-PiS [OPINIA]

A potem wyjdzie Adrian Zandberg, który powie to, co mówił już w 2019 roku: "Państwo musi dbać o to, żeby pracownicy zarabiali na tyle godnie, żeby mogli się utrzymać. Świat pana Petru, czyli świat, w którym ludzie zarabiają 3-4 złote na godzinę, i mówi im się, że rynek na tyle ich wycenił, to jest świat, który mam nadzieję już do Polski nie wróci".