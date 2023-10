Ryszard Petru: Jestem zwolennikiem prywatyzacji TVP

To jest procedura Know Your Client. Przy każdej transakcji zawsze musi pan tę procedurę wypełnić, że pan dokładnie wie, kto jest pana klientem. To jest podstawowa procedura w każdej transakcji. Miałbym prośbę: jeżeli pan tego nie wie, to prosiłbym nie sugerować rzeczy, które mogą Polaków wprowadzić w błąd. Wydaje mi się, że do tego typu rozmowy należałoby się przygotować, również do procesu transakcji M&A? Wie pan na czym polegają?