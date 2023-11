Nowe ustalenia z rozmów u Dudy. "Aż trzy razy dopytywał Władka"

- Prezydent Duda w trakcie tej rozmowy aż trzy razy dopytywał Władka, czy może byłby gotowy się tego zadania podjąć. Wracał do tego wątku, mimo iż słyszał za każdym razem jednoznaczne zaprzeczenia. Ale nie odpuszczał. Pomijam fakt, że to się odbywało w obecności Szymona Hołowni, co czyniło całą sytuację krępującą dla samego Władka - powiedział w rozmowie z portalem onet.pl ważny polityk PSL.