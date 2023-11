Kulisy decyzji prezydenta Polski. Cały czas pod uwagę brał wariant B?

Duda chciał Kosiniaka-Kamysza

I jak dodaje, prezydent do samego końca "bardzo poważnie rozważał wskazanie Władysława Kosiniaka-Kamysza na premiera". - Ale gdyby lider ludowców chciał. Prezydent uważa, że to Trzecia Droga jest faktycznym zwycięzcą tych wyborów. PSL w poprzednich wyborach w 2019 r. otrzymał 8,5 proc. A teraz w ramach Trzeciej Drogi blisko 15 proc. A Platforma dostała tyle głosów, co Rafał Trzaskowski w pierwszej turze w wyborach prezydenckich w 2020 r. Jeśli prezydent miałby zerwać z tradycją i nie powierzyć misji tworzenia rządu zwycięskiej partii, to postawiłby na Kosiniaka, a nie na Donalda Tuska. Ale lider PSL w ogóle o tym nie chciał słuchać i różnymi kanałami odmawiał - mówi nasz informator.