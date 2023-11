Trzęsienie ziemi po wyborach. W tle ogromne pieniądze

"Rzeczpospolita" podkreśla, że odchodzącym posłom przysługuje odprawa parlamentarna, której wysokość jest równa trzem uposażeniom poselskim (obecnie wynosi ono 12 826,64 zł brutto miesięcznie), co łącznie wyniesie prawie 2 miliony złotych. Odprawa przysługuje posłom, którzy sprawowali mandat w dniu zakończenia kadencji i nie zostali wybrani na kolejną kadencję do Sejmu lub do Senatu. CIS odpowiada "Rzeczpospolitej", że łączna kwota odpraw parlamentarnych wypłaconych posłom IX kadencji będzie znana dopiero po dniu jej zakończenia.