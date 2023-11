Kasy w Biedronkach "zmądrzały". Pojawiła się nowa funkcja

Nowa opcja sprawia, że po położeniu wybranego produktu na wbudowaną wagę, kasa samoobsługowa rozpoznaje jego kolor - donosi serwis spidersweb.pl. Dzięki temu w następnym kroku wyświetla już tylko te produkty, które pasują do rozpoznanego koloru. Powoduje to, że lista z której trzeba wybrać kupowany produkt skraca się z kilkudziesięciu, do zaledwie kilku artykułów.