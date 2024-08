Przypominając o przebiegu poprzednich posiedzeń, powiedział: - Na posiedzeniu 31 lipca rozpoznano większość sprawozdań finansowych, jednak w stosunku do jednego komitetu wyborczego podjęto kolejną decyzję o odroczeniu decyzji.

- W efekcie zostaliśmy jako PKW, KBW zasypani pismami, gdyż każde ministerstwo, poseł czy europoseł poczuł się zobowiązany do przesłania pism liczących często kilkadziesiąt stron i to bez żądania czy wniosku PKW, jak wskazują przepisy Kodeksu wyborczego - dodał Marciniak, podkreślając, że "nie ma dnia, aby nie wpłynęło kolejne pismo".

Szef PKW zapytany o to, czy również w czwartek wchodzi w grę kolejne odrodzenie, powiedział: - Pamiętam nasze spotkanie miesiąc temu. Byłem wtedy optymistą, że będzie rozstrzygnięcie, zapadnie decyzja o przyjęciu bądź o odrzuceniu, natomiast efekt był taki, że doszło do kolejnego odroczenia.

Jak dodał, "to powoduje, że jest to niekończąca się opowieść, że kolejni uczestnicy życia politycznego czują się zobowiązani złożyć kolejne pismo, kolejny filmik, zdjęcia". - To może trwać w nieskończoność - zwrócił uwagę.